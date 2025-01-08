Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо Дубінського

Щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника, який керує громадською організацією, скеровано до суду обвинувальний акт за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це стало відомо у середу, 8 січня.

Розслідування встановило, що фігуранти справи у серпні 2022 року організували незаконний виїзд за кордон брата цивільної дружини Дубінського. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про справу Дубінського

Брат дружини нардепа виїхав до Молдови на автівці через один з пунктів пропуску. Він надав прикордонникам документи, внесені в систему "Шлях".

Вони були видані на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації. Сприяв цьому сам Дубінський та афілійована із ним громадська організація.

Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту,

– йдеться у заяві прокуратури.

У 2023 році ситуація повторилася – брат виїхав як водій волонтера, хоча було відомо, що під час своєї першої поїздки жодних перевезень гуманітарної допомоги чоловік не здійснював.

Цього разу він надав документи уже від Київської ОВА на підставі клопотання громадської організації.

"Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до міста Кишинів та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня", – додали в Офісі генпрокурора.

Після другого виїзду чоловік до України вже не повернувся.