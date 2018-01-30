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Об'єднання КНДР і Південної Кореї на Олімпіаді-18: спортсмени не можуть порозумітися

19:16, сьогодні 727 Читать новость на русском
Збірна Кореї з хокею
Збірна Кореї з хокею / Соцмережі

Хокеїстки збірної об'єднаної Кореї, яка виступатиме на Олімпіаді у Пхьончхані, під час першого тренування зіткнулися з проблемою мовного бар'єру, відтак у них виникли певні непорозуміння.

Річ у тім, що після розпаду країни мають однакова писемність Хангиль і схожу мов, щоправда відсутність дипломатичних взаємин і різниця ідеологій призвели до появи низки термінів, що відрізняються в Північній і Південній Кореї, пише інформаційна агенція "Інтерфакс".

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Так, наприклад, в У Південній Кореї багато термінів, пов'язаних зі спортом, було взято з англійської мови та потім адаптовано під корейську, натомість у КНДР для позначення цих понять створювалися спеціальні власне корейські слова.

Відтак, спортсменки з КНДР та Південної Кореї звикли використовувати різну термінологію для позначення пов'язаних з хокеєм понять і прийомів.

Додамо, у зв’язку з цим керівництво південнокорейської федерації хокею склало спеціальні списки слів, в яких позначено відмінності у лексиці, які використовують спортсменки з обох Корей.

Ситуація ускладняється ще й тим, що збірну Кореї з хокею очолює канадійка Сара Мюррей, яка не є носієм корейської мови, тому спеціально для неї в список включено також англійську транскрипція деяких термінів.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Північна Корея відправить спортменів для участі у зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані. Згодом стало відомо, що на церемонії відкриття Ігор команди з Північної та Південної Кореї вийдуть під одним прапором так званої "єдиної Кореї", а делегації очолюватимуть міністри спорту обох країн. До слова, участь у ОІ візьмуть 22 північнокорейські спортсмени.

Теги: Олімпіада-2018 КНДР Південна Корея мовне питання
Джерело: 24 Канал
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