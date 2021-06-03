Об'єкти готуються, – Гетманцев про розблокування великої приватизації

Велику приватизацію тимчасово призупинили через пандемію COVID-19. Проте наразі відповідне питання розблокували.
Про це в ефірі програми "6/9" розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. За його словами, про реалізацію щодо продажу відповідних об'єктів мовитиметься вже у 2021 році.
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Данило Гетманцев пояснив, що відстрочка великої приватизації була саме у зв'язку з коронавірусом, тож розуміли, що продавати великі об'єкти під час COVID-19 – це завдавати збитки державі.
Зараз ми вже розблокували це питання і вже об'єкти готуються до приватизації. Я думаю, що у цьому році (2021 – 24 канал) ми почуємо про велику приватизацію, до кінця року,
– сказав депутат.
Водночас він додав, що говорити про наслідки навколо великої приватизації варто у тому разі, якщо вони визначені беззаперечно у законі.
Повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: дивіться відео
Що відомо про велику приватизацію
- 5 вересня 2020 року аукціони з продажу об'єктів великої приватизації заборонили на час карантину.
- 30 березня Верховна Рада таки схвалила законопроєкт, який передбачає розблокування процесів великої приватизації.
- Володимир Зеленський підписав закон, що відновлює проведення аукціонів з продажу відповідних об'єктів, аже наприкінці квітня президент.
- 18 травня в Офісі Президента заявили, що у травні – червні запланували понад 100 аукціонів в країні.