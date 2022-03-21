В очах орків "нацисти" живуть у гарних будинках та вчаться у театрах

Судячи з об'єктів московитських бомбардувань, український "нацист", якого вони прагнуть "денацифікувати, живе у нормальному будинку або квартирі.

Незбагненний для орків світ

Навчається у школі та університеті, школі мистецтва, лікується у лікарні, користується різними видами транспорту, ходить у театри, відвідує торговельно-розважальні центри, де регулярно купує якісь речі…

До теми Колективний Захід мусить закрити небо над Україною, аби уникнути гуманітарної катастрофи

Словом, живе нормальним життям людини 21 сторіччя. І цим викликає страшенну заздрість у стада тупих та жадібних орків.

Дикий вогонь, що може спопелити всю Європу

Європейці! Подивіться, з якою насолодою вони знищують нас – громадян не найбагатшої та не найрозвиненішої держави континенту. Руйнують наші не найсучасніші міста і села. Знищують у нас все, що хоч віддалено схоже на культуру.

Зверніть увагу Москва усвідомила масштаби воєнної поразки, яка на неї насувається

Уявіть, з якою насолодою вони би знищували ваші прекрасні, багаті та давні міста, високотехнологічні заводи, готичні собори й музеї? Як радо вони б убивали ваших заможних та задоволених життям громадян?

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