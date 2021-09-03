На очах у родини: в Туреччині дівчина трагічно загинула на атракціоні

У парку атракціонів у Стамбулі стався трагічний випадок. На американських гірках померла 19-річна дівчина, захлинувшись блювотинням.

Зейнеп Гюнай разом з родиною вирушила до парку розваг і покаталася на "Камікадзе". Коли атракціон почав прискорюватися, дівчині стало зле.

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Смерть у парку розваг у Стамбулі

Зейнеп втратила свідомість і почала блювати. На цей жах внизу дивилися її рідні. Вони просили припинити поїздку і спинити атракціон. Втім, достроково "гірки" не спинили.

Сім'я дівчини викликала швидку, щойно поїздка припинилася. Зейнеп доставили до сусідньої приватної лікарні, але вона померла по дорозі.

Відомо, що дівчина померла, оскільки блювота перекрила їй дихальні шляхи.



Останнє фото Зейнеп перед трагічною поїздкою / Фото з Newsflash

Дядько Зейнеп сказав, що його племінниця померла внаслідок недбалості і що родина зробить "усе, що потрібно, щоб добитися справедливості". Він додав, що, коли дівчину зняли з атракціону, їм порадили "дати їй ляпаса 2 – 3 рази і вона прокинеться".

Наразі незрозуміло, чи подавала родина офіційну скаргу до органів влади та чи розслідує їхні вимоги поліція.