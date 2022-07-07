Окупанти 12 ракетами вгатили по Очакову та Миколаєву

росіяни вранці 7 липня обстріляли Очаків та Миколаїв. Вони гатили з тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". На щастя, після обстрілів немає жертв.

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"Два удари 12 крилатими ракетами із напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. В Очакові ударили по береговій лінії та по житловому приватному сектору. В Миколаєві ракети влучили в виробничі потужності й склад готової продукції одного з підприємств харчової промисловості", – написали військові.

Що відбувається на Одещині

За словами військових, ситуація на південному фронті складна, проте контрольована. Вночі 7 липня росіяни обстріляли Одеську область з Чорного моря ракетами типу "Калібр". Загарбники влучили по двох сільськогосподарських ангарах. Ці приміщення зруйновані вщент. Там зберігали сільгосптехніку та приблизно 35 тонн зерна.

Крім цього, вбивці атакували острів Зміїний і значно пошкодили причал. Проте українські спецпризначенці встигли зачистити територію – знищили приблизно 30 одиниць ворожої техніки. Захисники знайшли покинуту амуніцію ворогів і типову ознаку "русского міра" – суцільні руїни. Відтепер на Зміїному майорять синьо-жовті прапори.

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Внаслідок бомбардування постраждав танкер, який дрейфував у морі без екіпажу. За даними ОК "Південь", судно ходило під прапором Молдови.

"Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено 2 ракети Х-31. Одна влучила в танкер Millennial Spirit (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту. Друга ракета самоліквідувалася над морем", – додали військові.

Втрати російських вбивць

росіяни хочуть повернути втрачені позиції, тому наступали поблизу Потьомкиного на Херсонщині. Проте українці відбили диверсійно-розвідувальну групу. Окупанти повернулися з втратами.

Загалом, за ніч у ворогів стало менше:

на 10 солдатів;

на дві 152 міліметрові гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б";

на мінометний комплекс 120 калібру "Сані".

Попри це, у Чорному морі досі перебуває посилене угруповання кораблів, на яких є 5 надводних та 2 підводних ракетоносії. Вони перебувають у бойовій готовності та можуть вдарити 48 ракетами типу "Калібр".

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