В Очакові поховали 3-річного Ростислава: серце дитини розірвалося від потужного вибуху

В Очакові, що на Миколаївщині, 13 січня поховали маленького Ростислава. Серце 3-річного хлопчика просто розірвалося внаслідок російського обстрілу 9 січня.

Моторошні деталі повідомив народний депутат України Олександр Пасічний.

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Нардеп зауважив, що під час чергового ворожого обстрілу окупантів маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху.

Це той випадок, про який в народі кажуть, – "перелякався до смерті",

– розповів Пасічний.

За його словами, лікарі, які прибули на місце події, врятувати дитину не змогли – констатували клінічну смерть.

"Не можу стримати емоцій, не можу стримати гніву. Цим нелюдам і катам не буде прощення ні на цьому світі, ні на Вищому суді. Щирі співчуття сім'ї Присяжних. Я знаю точно, що за вашого синочка та за всіх дітей України наші ЗСУ помстяться ганебним агресорам. А українські діти назавжди забудуть про жахливі вибухи. Віримо у Перемогу!", – додав Пасічний.

За його словами, вже 13 січня дитину поховали.

Додамо, що внаслідок обстрілів Очакова 9 січня – 15 поранених, 200 будинків пошкоджено. 10 січня стало відомо, що поліція Миколаївщини зафіксувала в Очакові і сусідніх громадах понад 300 пошкоджених російськими обстрілами об’єктів житлової та цивільної інфраструктури.

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