Очікуємо "мопеди": у низці областей попередили про можливу атаку дронами

Середа, 28 грудня, минула відносно спокійно – тобто без обстрілів та, відповідно, прильотів. Однак в ОВА різних регіонів попередили жителів про можливу нічну атаку дронами-каміадзе іранського виробництва.

Вранці по всій Україні лунали сигнали повітряної тривоги та, на щастя, обійшлось без вибухів. Однак, як зазначили у Дніпропетровській обласній раді та згодом в інших держструктурах, у ніч проти 29 грудня ігнорувати сигнали попередження не слід, оскільки окупанти можуть запустити безпілотники по Україні.

Читайте також "Але гарантії немає": Данілов допускає, що Росія може "відкласти" обстріл України на свята

Де варто очікувати "мопеди"

Варто зауважити, що розпізнати ворожі дрони-камікадзе досить легко – звук їхнього польоту нагадує звук, який видає мопед. Про можливу атаку БПЛА написали у своїх соціальних мережах:

глава обласної ради Дніпропетровщини Микола Лукашук;

глава ОВА Миколаївщини Віталій Кім.

Водночас Лукашук констатував, що ситуація контрольована та варто вірити у Збройні Сили, дбати про свою безпеку та в жодному разі не хвилюватись.

Ситуація повністю контрольована. Дотримуйтеся всіх правил безпеки та вірте в ППО. Наші захисники неба завжди на варті. Скільки б ракет чи дронів ворог по нас не випустив – перемога все одно буде за Україною,

– сказав глава ДОР.



Як розпізнати дрони-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Скоро російські БПЛА будуть нестрашні для України

Наша держава з кожним днем нарощує свої військові потужності, аби давати російським окупантам гідну відсіч. Зокрема, стало відомо, що скоро ми вироблятимемо власні БПЛА, які "обрізатимуть крила" дронам-камікадзе. Про це іноземним журналістам розповів Міністр цифрової трансформації Федоров.

Окрім того, до цієї теми варто згадати, що у США активно взялись за питання постачання Іраном зброї Росії. Власне, адміністрація США Джозефа Байдена розгорнула потужну кампанію, яка має на меті завадити Тегерану розробляти та постачати безпілотники Москві.

Також держави-партнери продовжують нам надавати озброєння, яке допомагає ліквідовувати ворожі повітряні цілі. Зокрема, про те, на якому етапі перебуває процес перемовин щодо надання нам танків, систем ППО та артилерії розповідав начальник розвідки Буданов. Він зауважив, що "усе на стадії вирішення".