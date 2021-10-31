"Очікуємо відповіді": Росія запропонувала провести нормандську зустіч
31 жовтня 2021 , 23:17
Джерело:"РБК-Україна"
Росія звернулася до України, Франції та Німеччини з пропозицією провести нормандську зустріч. Наразі країна-агресор очікує на відповідь від цивілізованих держав.
Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Лавров. З його слів, у Кремлі "бачать сенс не у самому заході, а в його змістовному наповненні".
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Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в нормандському форматі, не важливо, на якому рівні, ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції,
– сказав він.
"Вони своє бачення очікуваних результатів не передавали", – додав Лавров.
"Нормандська четвірка": головне
- "Нормандська четвірка", тобто глави України, Росії, Німеччини та Франції, востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року.
- Наступна зустріч мала відбутись у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Відтоді Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт.
- Періодично проводять онлайн-перемовини на рівні радників, однак без особливих результатів.