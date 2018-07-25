Очільник Служби автомобільних доріг в Одесі не задекларував дві дорогі машини

Начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода не вказав у своїй декларації за 2017 рік право користування автомобілями Porsche Cayenne і Volkswagen Touareg.

Про це йдеться в проекті "Декларації", пише Bihus.Info.

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Це стало відомо з ухвали Приморського районного суду міста Одеси, опублікованої у відкритому реєстрі судових рішень. Згідно з документом, слідче управління одеської поліції розслідує справу за підозрою головного автодорожника області у декларуванні недостовірної інформації.

Як з’ясували слідчі, 31 березня 2017 року на начальника Служби автодоріг Одещини була оформлена довіреність на автомобіль Volkswagen Touareg. 15 грудня він отримав ще один документ на право керування та розпорядження Porsche Cayenne, проте не вказав ці автівки у своїй декларації.



Автомобіль Porsche Cayenne

Згідно з офіційним сайтом Служби автомобільних доріг Одеської області, посаду начальника займає Олег Варивода. А самі автівки, як стало відомо журналістам Bihus.Info, зареєстровані на прес-секретаря цього відомства Агату Татарішвілі.

У своїй декларації за 2017 рік Олег Варивода вказав дві квартири площею 66 і 30 кв. м, два автомобілі Honda CRZ і Porsche Cayman, а також 5 тисяч доларів готівки. Все це майно належить його дружині Ользі Мунтян, сам же автодорожник нічим офіційно не володіє.



Автомобіль Porsche Cayman

Обласну Службу автомобільних доріг Олег Варивода очолює з 11 липня 2016 року. А до цього він протягом року пропрацював головою Миколаївської райдержадміністрації Одеської області, а раніше займався адвокатською діяльністю.