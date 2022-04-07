Очільники МЗС країн G7 засудили звірства росіян у Бучі

Глави МЗС країн G7 засудили звірства російських військових у Бучі та інших населених пунктах України. "Група семи" запевнила, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

Розправи росіян внесуть до переліку звірств і грубих порушень міжнародного права

У заяві G7 йдеться, що зображення та повідомлення про жорстокі дії російських військових показують справжнє обличчя цинічної війни Росії проти України.

Це важливо Німецька розвідка перехопила розмови росіян, де вони зізнаються, як розстрілювали мирних у Бучі

"Численні зображення загиблих мирних жителів, жертв тортур і очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни Росії проти України та її народу", – йдеться у заяві.

Міністри "Групи семи" наголосили, що розправи в Бучі та інших населених пунктах України будуть внесені до переліку звірств і грубих порушень міжнародного права.

Розправи в місті Буча та інших містах України будуть внесені до переліку звірств і грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права та прав людини, скоєних агресором на українській землі

– заявили у G7.

Також йдеться про те, що відповідальні за звірства будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

"Ми підкреслюємо, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства, включаючи будь-які напади на цивільних осіб та руйнування цивільної інфраструктури, будуть встановлені та притягнені до відповідальності", – наголосили у G7.

До теми – 90% загиблих у Бучі були розстріляні: дивіться відео