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      "Очистились повністю": в одному з районів Львівщини усі парафії покинули Московський патріархат

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      На Львівщині усі парафії одного з районів покинули Московський патріархат
      На Львівщині усі парафії одного з районів покинули Московський патріархат / Фото з відкритих джерел

      Усі 9 парафій у Сокальському районі Львівської області залишили Українську православну церкву Московського патріархату і приєднались до Православної церкви України.

      Про це повідомив голова Сокальської районної ради Микола Пасько на своїй сторінці у Facebook.

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      Він наголошує, що усі парафії району очистилися від так званої "московської церкви".

      "Я завжди стверджував, що громада Сокальського району високопатріотична і свідома. Незважаючи на певних політиканів місцевого розливу, які пробували поспекулювати на цій темі та посіяти розбрат в церковних громадах, українська помісна церква перемогла! В усіх 9 приходах нашого району так званої "московської церкви" прийнято рішення щодо переходу під управління рідної канонічної української церкви. Сокальщина повністю очистилась", – написав Пасько.

      Загалом на Львівщині вже 13 парафій УПЦ МП із 60 приєднались до Православної цекрви України. Загалом до складу ПЦУ понад 140 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.

      Перехід парафій до ПЦУ
      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювали Православну церкву України?10 жовтня 2018 року на засіданні Синоду Вселенського патріархату церковники заслухали звіт екзархів патріарха Варфоломія, які майже місяць перебували в Україні. За результатами їхнього звіту Україні надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков. Її офіційна назва – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Релігія УПЦ МП Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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