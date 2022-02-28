Одеса готується зустрічати ворога з моря: готують коктейлі Молотова

28 лютого 2022 , 01:03
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Джерело:

Останній Блокпост

Як повідомив Олексій Арестович, з Криму в бік Одеси йде 11 транспортних кораблів ворога. Кожен вміщує батальйон (кілька сотень), буде висадка.

Тим часом містяни демонструють, що готові зустріти ворожу армію. 

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Одеса готова оборонятися 

На відео Одеса готується їх зустрічати. Не довіряйте завтра календарю – яке б число там не було, одесити для русні проведуть івент "2 мая – можем повторить",
– йдеться у повідомлені.  

Одесити готують обороняти рідне місто, зокрема готують коктейлі Молотова, щоб нищити військову техніку та живу силу окупанта.

Дивіться відео з Одеси: 



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Автор: Юлія Бабич