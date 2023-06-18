Купатися в морі заборонено: усі пляжі Одеси визнали непридатними
Джерело:Одеса. Офіційно
Усі пляжі Одеси визнали непридатними для купання. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому міськради 17 червня.
Після підриву росіянами Каховської ГЕС усі пляжі Одеси визнали непридатними для купання. Про це інформує 24 Канал.
До теми Проблема – епідеміологічний стан: в Одесі пояснили заборону купатися в морі
Купатися в морі суворо заборонено
Купання людей на пляжах міста Одеси заборонено,
– наголосили у міській раді.
Відповідне рішення ухвалили через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах, зокрема, морі та лимані, а також реальну небезпеку для здоров'я населення.
Вживати воду з криниць небезпечно
У Мінреінтеграції наголосили, що вживати воду з криниць та каптажів на територіях, затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС, небезпечно.
Аби убезпечитися від інфікування хворобами чи отруєння небезпечними речовинами, необхідно дотримуватися низки рекомендацій:
- відмовитися від вживання води з криниць та каптажів;
- використовувати для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб тільки безпечну воду – бутильовану або привізну чи ту, що очищена спеціальними засобами;
- використовувати воду, яка постачається через централізовану систему водопостачання, – вона підлягає постійному моніторингу якості;
- пам'ятати, що кип'ятіння води та знезараження її спеціальними таблетками не позбавляє воду від хімічного забруднення;
- уважно ставитися до води, яку споживають діти або яка використовується для приготування їжі чи дотримання гігієни дітей;
- не використовувати воду з природних джерел, поки спеціалісти не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин;
- використання колодязів можливе лише після відкачування з них води з подальшою дезінфекцією резервуара.
Які інфекції знайшли у воді Одеси
Через підрив окупантами Каховської ГЕС затопило поля, каналізаційні споруди й кладовища. Тож усі шкідливі речовини потрапили у Дніпро, Дунай та Чорне море.
Фахівці вже зробили вірусологічні, мікробіологічні та паразитарні проби води з об'єктів навколишнього середовища в Одеській області. Вони виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема: сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів. Окрім того, індекс лактозопозитивних кишкових паличок значно перевищує норму.