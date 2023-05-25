Чи буде в Одесі пляжний сезон цього року: влада ухвалила важливе рішення

В Одесі цього року планують відкрити доступ до деяких пляжів. Однак для цього проведуть спеціальну перевірку.

Так, в Одесі видали наказ про проведення заходів з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що станом на сьогодні люди вже почали масово відпочивати на пляжах міста, попри заборону.

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Чи буде в Одесі пляжний сезон

Як стало відомо, в Одесі запланували заходи, щоб українцям надали можливість доступу до окремих пляжних зон, для оздоровлення з можливістю купання в морі.

Тому можуть відкрити ділянки в межах берегової лінії Одеси – від пляжу "Ланжерон" до 16 станції Великого Фонтану.

Місцева влада зауважила, що відповідний наказ стосується не відкриття пляжів, а умов, за яких вони можуть бути відкриті.

Так, в наказі зазначається, що треба зробити на відповідних ділянках пляжних зон. Після того, як спеціальна створена комісія від Одеської міськради проведе перевірки щодо виконання умов наказу, вона має подати відповідні акти до Одеської ОВА.

До речі, остаточне рішення буде ухвалено начальником Одеської ОВА та об'єднаного стратегічного угруповання військ "Одеса", згідно з яким і буде внесено зміни у попередній наказ щодо роботи пляжів.

В Одесі створюватимуть місця для відпочинку

Нещодавно керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що військові надали місцевій владі Одеси рекомендації щодо створення місць відпочинку. Зокрема, відсутність масових скупчень людей, а також створення безпечних від мін зон та укриттів.

Гуменюк зазначила, що слід забезпечити безпеку купання. Мовиться про виключення зіткнення з небезпекою з моря – морськими мінами.

Зауважимо, що море залишається замінованим. Попри те, що росіяни відсунулись з позицій в морі, вони можуть вдатися до диверсійних провокацій та здійснювати ракетні удари, які часто припадають в рекреаційну зону Одещини.