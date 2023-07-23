Прокинувся, коли падала стеля, – хлопець, який втратив дім у Миколаєві, про удар по Одесі

Унаслідок терористичної атаки по Одесі іночі 23 липня пошкоджені десятки цивільних будівель, серед яких і житлові будинки. Один із очевидців розповів про момент удару по одному з будинків міста.

В одному з пошкоджених будинків мешкав 19-річний Іван. Хлопець переїхав до Одеси з Миколаєва – там через окупантів він втратив свій дім. Тепер же ворог зруйнував квартиру, яку він орендував.

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Що кажуть свідки ракетного удару

Іван розповів, що прокинувся в момент, коли на нього почала падати стеля. Тому одразу довелося втікати в коридор. Унаслідок атаки не тільки частково обвалилася стеля у квартирі, але й балкон. Крім того, вибило всі вікна.

Я прокинувся, коли на мене почала падати стеля. Я кинувся в коридор. Так я втратив дім у Миколаєві, а тут я втратив орендовану квартиру,

– розповів хлопець.

Ще одну мешканку будинку – 85-річну Світлану, врятували надзвичайники. Однак після того, як їй надали першу медичну допомогу, вона повернулася до своєї зруйнованої квартири і сказала, що залишиться там.

Наслідки ракетної атаки по Одесі

Після виходу із зернової угоди Росія почала майже щоденно тероризувати Одещину та Одесу зокрема. Уночі 23 липня росіяни завдали наймасованішого удару по історичному центру міста, використавши 5 типів ракет, серед яких балістичні, крилаті та протикорабельні. Сили ППО знищили 9 з 19 ракет.

Унаслідок атаки пошкоджені десятки будівель, серед яких Свято-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Атака забрала життя 1 людини, 22 постраждали.

Італія вже пообіцяла надати допомогу у відновленні історичних пам'яток, пошкоджених Росією. А от УПЦ МП, яка користувалася Свято-Преображенським собором, не може навіть назвати винуватця атаки.