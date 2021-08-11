Як припустили правоохоронці, хлопчик захлинувся, коли мама відволіклася.

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Хлопчик був поруч з мамою

Відомо, що сім'я приїхала на відпочинок з Ізмаїльського району. Мати з 4-річним сином пішли купатися, тоді як тато та ще 2 дитини залишилися на березі. В один момент мати відволіклася на чоловіка, що був на березі, і втратила сина з поля зору.

Коли ж вона звернула увагу на сина, він вже не дихав. 29-річна жінка негайно дістала малечу з води, але ознак життя він вже не подавав. Батьки оперативно викликали швидку на місце події, але лікарі лише констатували смерть дитини.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок". Проводиться досудове розслідування,

– зазначили у поліції.

Сумна статистика смертей на воді

Як повідомили у ДСНС, статистика утоплень в Україні продовжує рости. Так, з початку 2021 року на водоймах загинули понад 900 людей, з них 400 тільки в липні.

Серед потонулих у липні було понад 40 дітей. Попри постійні застереження рятувальників, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.



Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу