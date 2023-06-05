На Одещині 6 червня прощатимуться зі співробітником ОК "Південь" Олександром Макаєвим

Полковника Олександра Макаєва в останню путь відпровадять 6 червня. Прощальна церемонія зі співробітником ОК "Південь" відбудеться о 13:00 у Болграді.

Інформацію про смерть начальника відділу цивільно-військового співробітництва ОК "Південь" підтвердила 24 Каналу речниця Наталія Гуменюк. Вона також розповіла, як помер Олександр Макаєв.

Читайте також Назавжди залишилось 36: на Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Вавелюк

Що відомо про смерть Макаєва

Спілкуючись з журналістами, речниця ОК "Південь" зазначила, що полковник не загинув. Мовиться про природну смерть. Власне, вона підтвердила інформацію, яку раніше повідомляли у Болградській ОВА.

Це не загибель, це природна смерть,

– зазначила Наталія Гуменюк.

У Болградській районній адміністрації зазначили, що помер Макаєв 4 червня. Сталося це тоді, коли він перебував на службі та виконував бойове завдання. У полковника зупинилося серце.

Як зазначають у РВА, Макаєв усе своє життя присвятив військовій службі. Він пішов стопами свого батька, котрий був десантником.

Серед підлеглих та колег він користувався великою повагою та авторитетом. Без батька залишився син, без сина залишилася мати,

– додали у РВА.

Церемонія прощання з полковником відбудеться 6 червня о 13:00 у місті Болград, за вулицею Оцерклевича, будинок 35. Відспівувати його будуть у Спасо-Преображенському соборі о 14:00.

"Просимо всіх мешканців громади підтримати родину загиблого та утворити коридор пошани на останньому шляху нашого Героя орієнтовно о 14:30 годині від Спасо-Преображенського собору по вулицях 25 серпня та Училищна до Болградського міського цвинтаря, де відбудеться церемонія поховання", – закликали у РВА.

В адміністрації також висловили глибокі співчуття родині та близьким Олександра Макаєва. Жертва та відвага українського захисника, як зазначають у РВА, залишаться у "наших серцях, як символ сили та мужності".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття та глибоко вклоняється захиснику України!