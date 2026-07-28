На Одещині 9-річну дитину на матраці віднесло у заміновану акваторію моря, – ЗМІ

На одному з пляжів у Кароліно-Бугазі, що в Одеській області, 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у море. Попередньо, рятувальна операція вже закінчилася.

Про це пише Суспільне та місцеві телеграм-канали.

Чи вдалося врятувати дитину, яку віднесло на матраці в море?

За даними журналістів, інцидент стався 28 липня. Факт надзвичайної ситуації Суспільному підтвердили у Державній прикордонній службі України.

За інформацією ДПСУ, проведення рятувальної операції ускладнювали загрози у морі та повітрі. Ситуацію прикордонники тримали на контролі.

Місцеві телеграм-канали писали, що разом із дитиною на матраці у море віднесло також і 2 дорослих. За попередніми даними, постраждалих врятували місцеві, скориставшись надувним човном із мотором.

Дитину та дорослих, яких віднесло у морі на матраці в Одеській області, могли врятувати: дивіться відео

Про сам інцидент місцеві телеграм-канали повідомили близько 17:00. За їхніми даними, дитина перебувала на пляжі разом із родичами, коли матрац почало відносити у відкрите море. Далі дядько поплив за дитиною, однак через течію також не зміг повернутися до берега.