Агент ФСБ готував екологічний теракт на Одещині й "зливав" дані про Сили оборони

Кіберфахівці СБУ затримали агента ФСБ, який шпигував для російського агресора на Одещині. Чоловік готував екологічних теракт.

Агент ФСБ виявляв та передавав ворогу координати, де зберігаються токсичні речовини, зокрема, склади та сховища з пестицидами. Тепер його загрожує довічне ув'язнення.

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Готував теракт і "зливав" місця можливого базування ЗСУ

Окрім місць зберігання токсичних речовин, російський агент також розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями загарбники планували завдавати ударів ракетами та "Шахедами".

За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку,

– зазначили в СБУ.

Додали, що для збору відомостей фігурант почав працювати таксистом. Так і фіксував локації "потрібних" об'єктів.

У результаті багатоетапної спецоперації СБУ покроково задокументувала злочинні дії агента. Затримали на гарячому, – під час виконання ворожого завдання.

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На Одещині затримали агента ФСБ / Фото СБУ

Агентом ФСБ виявився студент одеського університету

До речі, підозрюваний – студент одеського університету. Восени 2023-го на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ. Кіберфахівці вже ідентифікували особу.

В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь Росії й отримувати за це "зарплату" від російської спецслужби,

– зауважили в СБУ.

Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер. Задля конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони. Усі гаджети вилучили під час обшуків.

Російському агенту вже повідомили про підозру за статтею "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Триває розслідування. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

До речі, у вересні 2023 року СБУ затримала ще одну зрадницю. Вона брала участь у підготовці нової серії повітряних атак Росії на Одеську область.