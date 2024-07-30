На Одещині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: постраждала дитина

На Одещині рейсовий автобус зіштовхнувся із вантажним автомобілем. Унаслідок автопригоди постраждала 9-річна дівчинка.

ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса – Рені в селі Великий Дальник близько 12 години дня. Водій був тверезим.

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В автобусі перебувало 28 пасажирів

За попередньою інформацією поліцейських, 34-річний водій рейсового автобуса міжобласного сполучення, який рухався у напрямку Одеси, не переконався в безпеці маневру і, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з вантажівкою. 39-річний водій автомобіля якраз рухався у попутному напрямку і повертав ліворуч.

На момент аварії в автобусі перебували 28 людей. 9-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій носа.

Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння – вони тверезі,

– повідомили у поліції.

На Одещині автобус зіштовхнувся з вантажівкою / Фото поліції Одеської області