На Одещині автобус зіштовхнувся з вантажівкою: постраждала дитина
Джерело:Поліція Одеської області
На Одещині рейсовий автобус зіштовхнувся із вантажним автомобілем. Унаслідок автопригоди постраждала 9-річна дівчинка.
ДТП сталася на автодорозі сполученням Одеса – Рені в селі Великий Дальник близько 12 години дня. Водій був тверезим.
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В автобусі перебувало 28 пасажирів
За попередньою інформацією поліцейських, 34-річний водій рейсового автобуса міжобласного сполучення, який рухався у напрямку Одеси, не переконався в безпеці маневру і, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з вантажівкою. 39-річний водій автомобіля якраз рухався у попутному напрямку і повертав ліворуч.
На момент аварії в автобусі перебували 28 людей. 9-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій носа.
Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння – вони тверезі,
– повідомили у поліції.
На Одещині автобус зіштовхнувся з вантажівкою / Фото поліції Одеської області