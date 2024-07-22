На Одещині чули вибухи: ворог запускав балістику з Криму

В Одеській області вранці 22 липня пролунали потужні вибухи. До цього в регіоні оголошували повітряну тривогу.

Були попередження про пуски балістики з окупованого Криму. 24 Канал закликає одеситів перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибух в Одеській області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 09:58. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– написали військові.

Через кілька хвилин Повітряні сили закликали жителів Одеської області терміново іти в укриття. Військові попередили, що на Білгород-Дністровський летить ворожа ракета.

Уже о 10:03 у мережі писали про вибухи в Одеській області. У телеграм-каналі Monitor писали, що вибух пролунав у межах Білгород-Дністровського району.

За попередніми даними, ворог міг запустити по Одещині ракету типу "Іскандер-М". Станом на 10:04 ракету у регіоні більше не фіксували.

Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили о 10:15.