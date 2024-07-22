На Одещині чули вибухи: ворог запускав балістику з Криму
В Одеській області вранці 22 липня пролунали потужні вибухи. До цього в регіоні оголошували повітряну тривогу.
Були попередження про пуски балістики з окупованого Криму. 24 Канал закликає одеситів перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про вибух в Одеській області
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 09:58. Повітряні сили попереджали про можливі пуски балістики ворогом.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,
– написали військові.
Через кілька хвилин Повітряні сили закликали жителів Одеської області терміново іти в укриття. Військові попередили, що на Білгород-Дністровський летить ворожа ракета.
Уже о 10:03 у мережі писали про вибухи в Одеській області. У телеграм-каналі Monitor писали, що вибух пролунав у межах Білгород-Дністровського району.
За попередніми даними, ворог міг запустити по Одещині ракету типу "Іскандер-М". Станом на 10:04 ракету у регіоні більше не фіксували.
Відбій повітряної тривоги в Одеській області оголосили о 10:15.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.