На Одещині чутно вибухи
3 травня 2022 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
У Одеській області знову чутно вибухи. У Одесі та області надалі триває повітряна тривога.
Відповідна інформація з'явилась орієнтовно о 22:30 3 травня. Про це повідомило місцеве видання.
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На Одещині чути вибухи. Триває повітряна тривога. Не покидайте укриття,
– мовиться у повідомленні.
Згодом о 22:45 повідомили, що у області працює протиповітряна система. Людей закликали не покидати укриття.
Станом на 22:37 повідомили про відбій повітряної тривоги. Станом на 22:49 3 травня немає інформації про наслідки атаки ворога по області.
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