На Одещині хочуть замінити торговельні шляхи Чорного моря Дунаєм

Максим Марченко – начальник Одеської ОВА – 6 квітня відвідав південні райони Одещини. Там він перевірив контрольно-пропускні пункти на кордоні з Молдовою та Румунією.

Марченко також перевірив наповнення гуманітарних складів й хід весняно-польових робіт. Також голова ОВА ознайомився з функціонуванням одного з батальйонів ТрО.

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Окрім того, Марченко відвідав Ренійський та Ізмаїльський морські торговельні порти. Вони спеціалізуються на вантажоперероблюванні генеральних, суховантажних сипучих, а також наливних вантажів.

Голова ОВА нагадав, що найбільші морські торговельні порти були змушені зупинити свою роботу. Причиною стало блокування заходу та виходу в акваторію Чорного моря.

Саме тому сьогодні ми обговорили, що треба активніше використовувати можливості Дунайського судноплавства,

– наголосив Марченко.

Голова ОВА зауважив, що настає важливий час для розвитку внутрішньо водних шляхів та річкового судноплавства України.

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