Моторошне ДТП трапилося ввечері 22 серпня на Одещині. Легковик, у якому перебувала ціла родина, зіткнувся з відбійником між селами Холмське та Кирнички.

Деталі ДТП на Одещині

43-річний житель Ізмаїльського району разом з родиною на автомобілі Renault kadett повертався з обласного центру. Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.

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На 181-му кілометрі автошляху Одеса – Рені водій не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Відомо, що в автомобілі перебували чоловік з дружиною, їх 6-річний син та 17-річна донька.

На жаль, хлопчик отримав травми, що були не сумісні з життям. Він загинув на місці події ще до прибуття лікарів.

Дружина із травми голови була доставлена у медичний заклад. Сам водій та його 17-річна донька відбулися незначними ушкодженнями,

– пояснили у поліції.

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За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці призначили низку експертиз. Досудове розслідування триває.