На Одещині лунають вибухи: працює ППО

В Одеській області чутно вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві одеські ЗМІ та Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про вибухи на Одещині

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що над Чорним морем близько 20:26 зафіксовано проліт БпЛА в бік Одеси.

О 21:01 ворожі БпЛА продовжували фіксувати над Чорним морем. Вони тримали курс на Одещину в напрямку Чорноморська.

О 21:45 у одеських медіа з'явилися повідомлення про звуки вибухів у Одеській області. Уточнюється, що працює ППО.

Близько 21:54 там уточнили, що ППО припинило роботу, у небі знов чисто.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, вибухи, небезпеку російських ударів повідомляємо у нашому телеграмі.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 178 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів із 6 напрямків.