На Одещині та Львівщині скасовують комендантську годину у Великодню ніч
Комендантську годину у Великодню ніч скасують ще у двох областях. Мовиться про Одеську та Львівську.
У Великодню ніч з 23 на 24 квітня комендантська година скасовується у Львівській і Одеській областях. Водночас вірян, які планують відвідувати храми, просять бути пильними й обережними, передає 24 канал.
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Комендантська година скасовується лише на одну ніч
У Львівській області комендантська година у Великодню ніч скасовується з 23:00 23 квітня до 06:00 24 квітня. Відповідний наказ видав глава Львівської ОВА Максим Козицький.
Бережіть себе і будьте обачними. Спокою вам у тилу та сил нашим захисникам на передовій!,
– зазначив він.
Що стосується Одеської області, то там комендантська година скасовується з 22:00 23 квітня по 05:00 24 квітня. Таким є розпорядження глави ОВА Максима Марченка.
Водночас на Одещині посилять патрулювання вулиць у Великодню ніч. Турбуватимуться про дотримування порядку правоохоронці та Національна гвардія.
У церквах і храмах відбуватимуться святкові богослужіння, які зможуть відвідати усі віряни. Однак безпека понад усе і Великдень не скасовує належного реагування на повітряні тривоги,
– наголосив він.
Комендантську годину у Великодню ніч скасували також на Хмельниччині та Дніпропетровщині. На Рівненщині дозволили працювати церквам і храмам уночі, а на Буковині скоротили саму комендантську годину.
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