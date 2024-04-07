На Одещині люди у військовій формі "запакували" в бус підлітка: як відреагували поліція й ТЦК

У селі Приозерне Ізмаїльського району 2 квітня люди у військовій формі затягли в бус підлітка. Чоловіки застосували до дитини фізичне насилля.

Про це повідомило місцеве видання "Бессарабія Інформ". За справу вже взяла поліція. В обласному ТЦК та СП також відреагували, передає 24 Канал.

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Люди у військовій формі "запакували" підлітка

За даними ЗМІ, ввечері 2 квітня в селі Приозерне Суворовської громади троє чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами й у балаклавах з намальованими білими щелепами без розмов затягли в бус 14-річного хлопчика. Дитину вивезли у бік іншого села.

Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв'язали руки пластмасовою стяжкою,

– заявила начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

Пізніше, коли нападники дізналися вік неповнолітнього, зняли стяжки й висадили його з буса. Хлопчик кілька кілометрів ішов додому пішки.

Лише згодом про те, що сталося, дізналися у школі та соціальній службі громади. Працівники останньої разом з бабусею, яка виховує підлітка (хлопчик – сирота), звернулися до поліції, прокуратури, а ще представництва Уповноваженого з прав людини.

Видання з посиланням на Оксану Терзі також зазначило, що поліцейські "неохоче приїхали до села Приозерне, до речі, після погроз жінки надати розголосу цій ситуації".

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення 14-річного юнака. Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі ГУ НП в Одеській області.

Реакція Одеського обласного ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зробили офіційну заяву 7 квітня.

Щодо ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка,

– йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що всі обставини події ретельно вивчаються. Командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Йдеться про "незаконне позбавлення волі або викрадення людини".