Через негоду на Одещині тисячі людей без світла в мороз, в Ізмаїлі прорвало котельню: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження про перехід шкіл на дистанційний формат навчання. Як працюватимуть школи та дитсадки на Одещині в найближчі дні, де є пункти обігріву, яка ситуація на дорогах – розкаже 24 Канал.

Наприкінці листопада Одещина вже переживала негоду – тоді накрило Південь України. Цього разу погода погіршується по всій Україні, тримаються сильні морози. Ввечері 7 січня крижаний дощ зі снігом пережив Дніпро – тоді Слобожанський проспект через ДТП просто заблокувало, а тролейбус занесло на кризі.

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Прогноз погоди на Одещині

Відповідно до повідомлення Укргідрометцентру, 9 – 10 січня на дорогах України ожеледиця. По всій країні оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – констатують синоптики.

В області вночі 9 січня та вранці сніг, місцями значний, хуртовина. Протягом доби ожеледиця. Вітер північний, 9 – 14 метрів на секунду, пориви 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -9...-14 градусів, удень -4...-9.

На автошляхах області ожеледиця, снігові замети, вночі та вранці видимість під час опадів 200 – 500 метрів.

У самій Одесі вночі 9 січня та вранці також сніг, хуртовина. Протягом доби ожеледиця. Температура вночі -9...-11, вдень -4...-6.

Яка ситуація зі світлом, водою, газом і теплом на Одещині

Увечері 8 січня Олег Кіпер повідомив оперативну інформацію щодо ситуації у районах області. Він зауважив, що по всій Одеській області функціонують пункти незламності, а всі служби працюють у посиленому режимі.

В яких районах Одещини немає світла увечері 8 січня 2024 року:

У Подільському районі немає електропостачання у 58 населених пунктах у понад 20 тисяч осіб. Є вода, газ і тепло. Працюють аварійні бригади ДТЕК і техніка. Дороги проїзні, проте є ожеледиця та сніг.

У Березівському районі 4 населені пункти частково без електроенергії, 79 - повністю (понад 31 тисяча жителів). Газ, тепло та вода є.

У Роздільнянському районі без електропостачання 66 населених пунктів (понад 25 тисяч осіб), 2 - частково. Тепло, вода та газ є. Працюють бригади ДТЕК.

У Білгород-Дністровському районі частково відсутнє електроживлення у місті Білогород-Дністровський та селі Старосілля. У решті громад все працює в штатному режимі, комунальники розчищають дороги.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах (понад 28 тисяч осіб).

В Ізмаїлі котельня має витік , одна будівля нині без опалення. Зранку 9 січня продовжать ремонт. Вода і газ на території району є.

, одна будівля нині без опалення. Зранку 9 січня продовжать ремонт. Вода і газ на території району є. В Одеському районі електропостачання відсутнє повністю у 16 населених пунктах (понад 6 тисяч мешканців). Працюють генератори, заявки у ДТЕК подані.

У Болградському районі нема електропостачання в 6 населених пунктах. Триває ремонт.

Місцева влада попереджає про небезпеку

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі попереджає жителів області поставитися до зміни погоди серйозно.

У зв'язку з негодою ще раз прошу: за відсутності екстреної необхідності – не виїжджати на дороги, аби не додавати роботи службам! Хуртовина набирає обертів. На дорогах області працює техніка,

– написав він.

Геннадій Труханов попросив керівників підприємств та установ перевести працівників на дистанційку, якщо є така можливість.

Яка ситуація зі світлом в області

Як тільки наші бригади лагодять лінію, потужні пориви вітру знову обривають дроти на землю. Також штормовий вітер спричиняє "галопування проводів", коли відстань між повітряними лініями мінімальна, може виникнути короткочасне замикання або й повне знеструмлення лінії. Через це станом на 15:00 тимчасово без світла залишилися 279 населених пунктів у області. Найбільше постраждав Подільський район,

– розповіли енергетики.

Та все ж вони намагаються повернути світло в домівки навіть за таких умов.

Вітер зламав вітрогенератор Дністровської вітроелектростанції у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Споруда зламалася біля основи. На відео можна чути пориви шквального вітру.

Вітрогенератор на Одещині зламався через негоду: дивіться відео

На Одещині школи переходять на дистанційку

9 і 10 січня всі освітні заклади області переходять на дистанційний формат занять. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Рішення пов'язане з погіршенням погоди в області.

Утім, Кіпер просить батьків залишати дітей удома, якщо є така можливість.

Всі ці рекомендації на період негоди. Про відновлення очного освітнього процесу буде повідомлено додатково. Прошу слідкувати за повідомленнями,

– наголосив він.

Зміни руху транспорту в Одесі

Через негоду 50% рухомого складу міського електротранспорту прямує в депо. Інтервал руху трамваїв та тролейбусів, що залишились працювати на маршрутах, збільшиться вдвічі.

Трамвайний маршрут № 20 (так званий камишовий трамвай) від Херсонського скверу до Хаджибеївського лиману тимчасово не курсує, замість нього ходить автобус.

Ціни на таксі, як пишуть місцеві пабліки, зростають. А людей просто відносить вітром по льоду – є відео, як чоловік намагається пройти вулицею, але ковзає і їде далеко назад.

Чоловіка відносить вітром по ожеледиці: дивіться відео

Уже є перші ДТП

ДСНС області оприлюднила кадри, де видно, що машину просто перевернуло на дорозі.

Перші ДТП на Одещині через негоду / Фото Головне управління ДСНС України в Одеській області

Через ожеледицю водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перевернувся. Рятувальники витягували авто за допомогою лебідки та противідкатних пристроїв.

А в селі Нестоїта Подільського району швидка через ожеледицю не могла виїхати на підйом. Медики везли в лікарню жінку та хворого двомісячного хлопчика. Рятувальники витягнули карету за допомогою буксирувального троса.



Рятувальники витягли швидку з хворим немовлям / Фото Головне управління ДСНС в Одеській області

Поліція Одеської області попередила, що на півночі Одещини негода набирає обертів і погіршує ситуацію на дорогах.

На Любашівському напрямку вже ускладнено рух транспорту. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця. Хто збирався виїжджати, по можливості утримайтесь від поїздки й перечекайте негоду,

– закликали там.

Тих водіїв, які вже в дорозі, просять бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. За потреби можна телефонувати за номером 102.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, значне зниження температури повітря та сильні пориви вітру очікуються по всій території регіону.

Де можна погрітися: адреси пунктів обігріву в Одесі та області

Усі адреси пунктів незламності в Україні можна знайти на карті.

У територіальних підрозділах поліції також є пункти незламності.

Там доступні світло, інтернет, альтернативне живлення, тепло. Можна зарядити мобільні пристрої. Ці пункти незламності працюють цілодобово, а якщо потрібна допомога після опівночі – телефонуйте 102.

Список пунктів незламності у територіальних підрозділах поліції в Одесі та області можна переглянути тут.

Мобільний пункт обігріву розгорнули на Куликовому полі, тобто в самому центрі міста.

Єдиний номер аварійної служби Одеси – це 15-01.