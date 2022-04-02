На Одещині перевірили криміналітет на ймовірну співпрацю з ворогом

В Одеській області провели профілактичне відпрацювання представників "криміналітету". Їх перевірили на можливу співпрацю з російськими диверсійно-розвідувальними групами.

Провели перевірку працівники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з теруправлінням в Одеській області Нацполіції. Зазначається, що до них надходила тривожна інформація.

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Перевірили інформацію

За словами оперативників, вони отримали інформацію, що люди, які причетні до місцевого злочинного світу, нібито обіцяли спецслужбам Росії дестабілізувати ситуацію в регіоні. Водночас так створити умови для його захоплення.

Тож поліцейські перевірили осіб, які мають чи мали зв'язки з кримінальним світом. Під час цього вони вилучили зброю, набої, гранати та ножі.

За всіма фактами відкрили кримінальні провадження. Після проведення експертного дослідження розв'яжуть питання про повідомлення підозр,

– зазначили в поліції.

Дані не підтвердились

Також у Нацполіції зазначили, що правдивість показів перевіряли за допомогою поліграфу. Усі опитування проводили за згодою, без примусу чи спротиву, а результати показали, що інформація про їх можливу співпрацю з Росією – це фейк.

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"Попереджаємо осіб, які намагатимуться грати на руку ворогові: реакція поліцейських буде миттєва, і винуватці нестимуть покарання за свої протиправні дії", – заявили у відомстві.

В Одеській області перевірили криміналітет на співпрацю з ворогом: фото Нацполіція

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