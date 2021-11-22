На Одещині полковника Нацполіції спіймали на хабарі у день призначення, – ЗМІ
Джерело:"Думская"
Начальника районного управління поліції на Одещині спіймали на хабарі відразу в день його призначення на посаду. Гроші він, ймовірно, вимагав за закриття справи, відкритої через підробку документів.
Чоловіка затримали просто посеред дороги. Про це виданню повідомили джерела в прокуратурі.
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На Одещині затримаи полковника поліції через хабар у 4 тисячі доларів
Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора (мовиться про 19 листопада – 24 канал) за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди,
– мовиться у повідомленні.
За даними видання, чоловік майже місяць був тимчасово виконуючим обов'язки на посаді. Його арештували у той же день, що й затвердили на посаді.
"Затримання здійснили на 23 кілометрі автодороги Одеса – Південний співробітники ДБР та СБУ", – повідомило видання.
Слідству відомо, що Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінальної справи, яку відкрили через підробку документів. У відділку поліції провели обшуки.
Коротко про останні затримання на хабарі посадовців
- Директор держпідприємства від інституту Національної академії аграрних наук з червня 2021 року вимагав 50 тисяч доларів через земельну ділянку. Отримав гроші у листопаді, правоохоронці затримали його одразу після цього.
- В Одесі правоохоронці затримали працівницю міськради. Це трапилось в момент, коли вона отримувала останню частину хабаря – 400 доларів.
- Вищий антикорупційний суд визначив покарання для судді Рахівського райсуду Івана Тулика у вигляді 5 років ув'язнення. Його звинувачують у двох епізодах отримання хабаря – у вересні 2018 року він вимагав 400 доларів та у березні 2019 року – 10 тисяч гривень.