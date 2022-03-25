На Одещині повітряні сили "приземлили" 3 ракети ворога

Військовослужбовці зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили в Одеській області три крилаті ракети, випущені з кораблів російських військ.

Повітряні сили продовжують збивати ворожі цілі

Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України "приземлили" ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам,

– йдеться у повідомленні.

До слова, вчора над Одеською областю теж збили російську ракету.

Раніше в Генштабі пояснили, що останніми днями російські окупанти знизили авіаційну активність у небі над Україною. Натомість вони почали нарощувати присутність своїх БПЛА для ведення розвідки.

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