На Одещині прогриміли вибухи: ворожі дрони підлітають до Одеси

В Одеській області вночі 7 червня пролунали вибухи. В регіоні звучала повітряна тривога через небезпеку ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Які деталі вибухів в Одеській області

Тривогу в Одеській області оголосили ще о 23:24 6 червня. Вже о 23:43 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

БпЛА з акваторії Чорного моря – курс на Чорноморськ/Затоку!

– писали військові.

Уже о 00:04 Повітряні сили попередили жителів Овідіополя в Одеській області, що у напрямку міста ворожий БпЛА з північного сходу.

Про вибухи в Овідіополі стало відомо через хвилину. Про це писали місцеві ЗМІ.

Про небезпеку для жителів Одеси також попереджав і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", – зазначив Кіпер.

Відбій тривоги по всій Одеській області оголосили о 00:13.

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