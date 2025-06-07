На Одещині прогриміли вибухи: ворожі дрони підлітають до Одеси
- В Одеській області вночі 7 червня пролунали вибухи через небезпеку ворожих дронів.
- Тривогу оголосили о 23:24, а відбій – о 00:13. Вибухи чули в районі Овідіополя.
В Одеській області вночі 7 червня пролунали вибухи. В регіоні звучала повітряна тривога через небезпеку ворожих дронів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Які деталі вибухів в Одеській області
Тривогу в Одеській області оголосили ще о 23:24 6 червня. Вже о 23:43 Повітряні сили попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.
БпЛА з акваторії Чорного моря – курс на Чорноморськ/Затоку!
– писали військові.
Уже о 00:04 Повітряні сили попередили жителів Овідіополя в Одеській області, що у напрямку міста ворожий БпЛА з північного сходу.
Про вибухи в Овідіополі стало відомо через хвилину. Про це писали місцеві ЗМІ.
Про небезпеку для жителів Одеси також попереджав і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", – зазначив Кіпер.
Відбій тривоги по всій Одеській області оголосили о 00:13.
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