На Одещині прогримів вибух: Росія атакувала балістикою

В Одеській області ввечері 28 лютого пролунав вибух. Росіяни атакували регіон балістичним озброєнням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія змінює тактику ударів по Україні: у Повітряних силах розповіли деталі

На Одещині прогримів вибух

В Одеській області о 17:32 оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили пояснили, що причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

За кілька хвилин, о 17:35, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на півдні України в напрямку Затоки, Одеської області. За хвилину місцеві телеграм-канали повідомили про вибух на Одещині.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Так, вибух пролунав у Білгород-Дністровському районі Одещини. Наразі про наслідки атаки не повідомляли. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що, за попередніми даними, по Одещині росіяни запустили 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М".