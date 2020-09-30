В Одеській області біля Національного природного парку "Тузлівські лимани" виник пиловий вихор. Це небезпечне природне явище ще називають "пиловий диявол".

Пилові вихори виникають вдень у спекотну погоду, коли земля сильно нагрівається. Вирування "пилового диявола" на Одещині вдалося зазняти на відео очевидцям. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Velobessarabia.

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Що відомо про "пилового диявола"

Висота природного явища становить від 10 до 20 метрів. Вихор може тривати від декількох секунд до двох хвилин. Він підіймає з поверхні землі пісок, камінчики, пил та дрібні предмети і може перенести їх на сотні метрів.

Дивіться відео "пилового диявола" на Одещині / Відео Velobessarabia