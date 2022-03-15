На Одещині шахрай називається головою ОВА, дзвонить бізнесменам і вимагає гроші на потреби ЗСУ
15 березня 2022 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Братчука
В Одеській області діє шахрай. Називається Максимом Марченком і вимагає гроші на потреби Збройних Сил України.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
За інформацією Управління Національної поліції в Одеській області, на Одещині діє шахрай.
Він телефонує з номера 063 961 37 35 представникам бізнесу, представляється начальником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком і вимагає надавати підтримку ЗСУ. До того ж прохання його в погрозливій формі.
Зазначається, що ця людина є шахраєм і жодних дзвінків Начальник Одеської ОВА Максим Марченко – не здійснює.
На Одещині діє шахрай / Фото з телеграму Сергія Братчука
Будьте пильними!