На Одещині шахрай називається головою ОВА, дзвонить бізнесменам і вимагає гроші на потреби ЗСУ

15 березня 2022 , 20:04
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Джерело:

телеграм Сергія Братчука

В Одеській області діє шахрай. Називається Максимом Марченком і вимагає гроші на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

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За інформацією Управління Національної поліції в Одеській області, на Одещині діє шахрай.

Він телефонує з номера 063 961 37 35 представникам бізнесу, представляється начальником Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком і вимагає надавати підтримку ЗСУ. До того ж прохання його в погрозливій формі.

Зазначається, що ця людина є шахраєм і жодних дзвінків Начальник Одеської ОВА Максим Марченко – не здійснює.


На Одещині діє шахрай / Фото з телеграму Сергія Братчука

Будьте пильними!

Автор: Марта Касіянчук