На Одещині є "приліт" російської ракети: відомо про загиблих

В Одеські області під час повітряної тривоги трапився вибух. Офіційно влада повідомила, що є загиблі люди.

Трагічну інформацію оприлюднив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Про це він написав орієнтовно о 01:50 1 липня.

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Одещина. Влучання ворожої ракети. На жаль, є загиблі,

– написав Братчук.

Також речник Одеської ОВА запевнив, що всі деталі повідомить згодом.

Суспільне повідомило, що, за інформацією ОК "Південь", є влучання російської ракети в Одеській області та загиблі. Проте інформацію ще уточнювали.

Натомість, очевидці у соцмережах пишуть, що "проліт" відбувся в курортному селищі Сергіївка. Однак наразі підтвердженої офційно інформації немає.

Варто пригадати, що повітряну тривогу в місті оголосили в 00:10 1 липня, відбій був тільки о 00:57. Тобто повітряна тривога тривала майже годину. Коли був сам "приліт" наразі влада не повідомляла.

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