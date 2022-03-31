На Одещині також дозволили продавати алкоголь, але не весь
З 1 квітня 2022 року в Одеській області дозволили купівлю-продаж алкогольних напоїв. Втім, це стосується не всіх спиртних напоїв.
Мовиться лише про вино, пиво, лікер, шампанське та портвейн.
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На Одещині також дозволили продавати алкоголь, але не весь
Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації з 1 квітня 2022 року, дозволено продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30 відсотків об'ємних одиниць в період з 09:00 хвилин до 15:00. Продаж міцних алкогольних напоїв – заборонено,
– йдеться у заяві
При цьому й надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.
Водночас, за словами начальника Одеської ОВА Максима Марченка, якщо рівень злочинності та правопорушень на фоні споживання алкоголю зросте, то в Одесі та області знову заборонять продаж будь-яких алкогольних напоїв.
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