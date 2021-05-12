1,5 тисячі доларів за замовчування: поліцейський на Одещині вимагав хабар

Посадовець Нацполіції вимагав хабар за те, щоб не вносити дані у єдиний реєстр досудових рішень. Справа стосувалася розкрадання державних грошей під час ремонту дорогу на Одещині.
Джерело:ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського на "гарячому". Це сталося 11 травня під час одержання грошей.
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Що відомо про інцидент
- Хабарником виявився начальник сектору дізнання одного з відділень Березівського районного відділу поліції в Одеській області.
- Він вимагав 1,5 тисячі доларів за те, що не вноситиме відомості про кримінальне правопорушення.
Хабар у 1,5 тисячі доларів / Фото ДБР
- Оплатити це мовчання мав інший посадовець, причетний до розтрати державних коштів.
- Це стосувалося оплати ремонту дорожнього покриття у селі Миколаївка.
- Там також проводять обшуки серед осіб, причетних до розтрати держкоштів.
У ДБР затримали посадовця в момент отримання хабаря / Фото ДБР
Що загрожує поліцейському
- Наразі суд має розглянути питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.
- Відкрито кримінальну справу за статтею вимагання та отримання неправомірної вигоди.
- За це копа-посадовця можуть ув'язнити на строк від 5 до 10 років та конфіскувати майно.
Порушника затримали на "гарячому" / Фото ДБР