1,5 тисячі доларів за замовчування: поліцейський на Одещині вимагав хабар

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Посадовець Нацполіції вимагав хабар за те, щоб не вносити дані у єдиний реєстр досудових рішень. Справа стосувалася розкрадання державних грошей під час ремонту дорогу на Одещині.

Джерело:

ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського на "гарячому". Це сталося 11 травня під час одержання грошей.

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Що відомо про інцидент

  • Хабарником виявився начальник сектору дізнання одного з відділень Березівського районного відділу поліції в Одеській області.
  • Він вимагав 1,5 тисячі доларів за те, що не вноситиме відомості про кримінальне правопорушення.


Хабар у 1,5 тисячі доларів / Фото ДБР

  • Оплатити це мовчання мав інший посадовець, причетний до розтрати державних коштів.
  • Це стосувалося оплати ремонту дорожнього покриття у селі Миколаївка.
  • Там також проводять обшуки серед осіб, причетних до розтрати держкоштів.


У ДБР затримали посадовця в момент отримання хабаря / Фото ДБР

Що загрожує поліцейському

  • Наразі суд має розглянути питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.
  • Відкрито кримінальну справу за статтею вимагання та отримання неправомірної вигоди.
  • За це копа-посадовця можуть ув'язнити на строк від 5 до 10 років та конфіскувати майно.


Порушника затримали на "гарячому" / Фото ДБР