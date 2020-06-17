В Одеській області, на полігоні "Алібей" 17 червня проводять випробування комплексу крилатих ракет "Нептун". Пуски здійснюють з бойовою частиною. Ракети здатні вражати різні кораблі та наземні цілі, а також майже непомітні для радарів ворога.

Ракети "Нептун" успішно випробовують

Державні випробування українського ракетного комплексу Р-360 "Нептун" 17 червня успішно тривають на Одещині, інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

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Пуски проводять на полігоні Збройних сил України "Алібей".

Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" цього разу була стрільба з бойовою частиною,

– йдеться у повідомленні.

Комплекс крилатих ракет розробили, аби протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Ракети призначені для ураження

бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет;

десантних, танкодесантних кораблів;

транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів;

берегових радіоконтрастних цілей;

у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби та року;

при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

У Генштабі також додали, що за умови серійного виробництва "Нептун" може стати суттєвою зброєю стримування. Адже комплекс здатен знищувати корабельні та наземні цілі. Крім того, він керований та майже непомітний для ворожих радарів.

На Одещині випробовують комплекс крилатих ракет "Нептун": Фото Генштабу ЗСУ

Успішні випробовування крилатої ракети "Нептун": дивіться відео