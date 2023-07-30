Майже місяць горе-вітчим катував 5-річного пасинка на Одещині: дитина втрачала свідомість

Неодноразово судимий житель Одеси вирішив, що може "виховувати" 5-річного сина своєї співмешканки. Однак замість розмов, якими повинні виховуватися діти, він застосовував катування.

Чоловік не лише залякував малого хлопчика, а й бив його, через що дитина у результаті отримала струс головного мозку. Злочинні дії одесита довели прокурори у суді.

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Довиховував до струсу головного мозку

Знущався дорослий чоловік з хлопчика, який, звісно, не міг ніяк постояти за себе, протягом майже місяця – з середини липня до початку серпня 2020 року. Побої при цьому були регулярними.

Так, горе-вітчим бив 5-річну дитину не лише шкіряним ременем з металевою пряжкою, а й ногами. Також кожні 2–3 дні примушував хлопчика стояти в кутку безперервно до 4 годин, а іноді залишав його там на всю ніч, внаслідок чого дитина вимушена була спати на підлозі.

А також, будучи роздратованим, підняв хлопчика та кинув його на підлогу, внаслідок чого малолітній втратив свідомість та у нього почалися судоми. Щоб привести дитину до тями, відніс його до ванної кімнати, де поливав холодною водою,

– повідомили в Одеській облпрокуратурі.

Внаслідок таких злочинних знущань дитина отримала струс головного мозку та численні гематоми голови.

Над своєю поведінкою думатиме за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської окружної прокуратури міста Одеси злочинця у суді визнали винним у катуванні малолітньої дитини. Своїми звірствами проти 5-річного хлопчика він порушив частини 1 та 2 статті 127 Кримінального кодексу України.

Згідно з законом за таке правопорушення одесит міг бути засуджений максимально до 10 років позбавленням волі. І він отримав майже максимально зазначений термін ув'язнення – його засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

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