На Одещині виявили групу диверсантів: вони відкрили вогонь по захисниках України

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила ДРГ. Пошук диверсантів продовжується.

Диверсантів виявили, коли для перевірки зупинили мікроавтобус Volkswagen. Під час намагання перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200.

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Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати.

У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється.



Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ



Диверсанти мали зі собою зброю / Фото ДПСУ

Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.

Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують надійно протистояти російському вторгненню.