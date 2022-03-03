На Одещині врятували екіпаж корабля HELT: з'явились фото українських моряків

На Одещині врятували 6 моряків цивільного корабля HELT. Усім чоловікам вже надали первинну медичну допомогу.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Судно HELT належить прибалтійській компанії та ходить під прапором Панами.

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За словами Марченка, морська пошуково-рятувальна служба 3 березня провела спеціальну операцію з порятунку членів екіпажу суховантажу HELT, який був затоплений внаслідок обстрілу з російського військового корабля.

Після потрапляння снаряда окупантів, екіпаж судна встиг подати сигнал SOS.

Попри погрози з боку російських військових відкрити вогонь, українські рятувальники провели спецоперацію та доставили екіпаж HELT у порт Чорноморська,

– розповів голова Одеської ОВА.



На Одещині врятували екіпаж корабля HELT / Фото з телеграму Максима Марченка



Екіпаж судна встиг подати сигнал SOS / Фото з телеграму Максима Марченка

Варто зауважити, що з початку вторгнення Росії в Україну флот агресора обстріляв уже 5 цивільних суден. Одне з них ворог повністю потопив, а на іншому – кілька днів триває пожежа, яку не дають гасити загарбники.

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