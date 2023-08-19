Полум'я охопило одяг: на Одещині 4-річний хлопчик отримав численні опіки через мангал

В Одеській області стався нещасний випадок. Мала дитина серйозно постраждала в присутності батьків, які розпалили мангал.

У селі Бикоза Одеської області хлопчик отримав 30% опіків тіла. Це сталося ввечері 18 серпня після того, як його батьки вирішили приготувати їжу на мангалі.

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Чому хлопчик так сильно обпікся

За даними ДСНС, дитина отримала численні опіки через побутову необережність з займистими речовинами. Це сталося на території приватного будинку.

Там дорослі розпалювали мангал, як раптом хлопчик загорівся. Вогонь перекинувся на його одяг. В результаті загорілися шорти та футболка. Попередньо, в момент нещасного випадку поруч з ним перебувала його мама. Дорослим вдалося загасити полум'я самостійно. Вони накрили хлопчика ковдрою та викликали медиків. Після цього постраждалу дитину ушпиталили.

Спочатку його привезли до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Згодом хлопчика перевели до Одеського обласного опікового центру. В нього діагностували опіки II та III ступенів.

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