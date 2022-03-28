На Одещині затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга

В Одеській області правоохоронці затривали 52-річного жителя Куяльницької ОТГ, який надав неправдиве повідомлення про мінування пасажирського евакуаційного поїзда.

Таку інформацію повідомили на сайті Національної поліції Одещини. Зазначається, що співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів евакуаційного потяга, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

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Працівники поліції Одещини протягом кількох годин встановили особу псевдомінера. Чоловік перебував на роботі в Одесі, був у нетверезому стані і пояснив свої протиправні дії негативним ставленням до правоохоронних органів.

За словами начальника Подільського районного управління поліції Віталія Мельниченка чоловік своїми діями порушив нормальний ритм функціонування стратегічно-важливого підприємства під час воєнного стану, що могло спричинити неправдиві чутки і паніку серед населення.

"Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єкта власності чоловіку загрожує від 2 до 6 років ув'язнення, – додав він.

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