На те, що вони добре підготувалися до плавання, вказувала сухість їхнього одягу. Після переправи через річку вони перевдягнулися у вбрання, які мали в пакетах
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Мають хорошу фізичну форму
Затримали нелегалів прикордонники Білгород-Дністровського загону. Вони встановили, що "шукачі кращої долі" завернули свої речі в поліетиленові пакети, які щільно зав'язали.
Мокрі речі цієї пари / Фото Держприкордонслужби
Слід зазначити, що в затриманих, ймовірно, досить хороша фізична форма. Адже вони змогли переплисти річку в місці, де її ширина сягає майже 70 метрів, а глибина – подекуди навіть 20 метрів. Важливо й те, що в цей день температура була приблизно 10 градусів.
Затримані не мали з собою жодних документів, які засвідчували особу. Вони заявили службовцям, що живуть у Придністровському регіон Молдови без громадянства. Наразі намагаються встановити, яка була мета мандрівки цього подружжя.
Інші впіймані нелегали
- 25 жовтня в Чорноморському порту затримали групу з 10 сирійських нелегалів, які ховалися у вантажному автомобілі. Ці люди планували таким чином потрапити до Європи.
- Вночі 21 вересня на Одещині затримали громадянина молдаванина, який незаконно перетнув кордон на возі. Він сказав, що просто втратив орієнтир і заблукав.
- 27 вересня на Волині затримали 2 ліванців, які намагалися вплав перетнути кордон України та Польщі. Проте, коли чоловіки наблизилися до річки Західний Буг, спрацювала сигнальна міна прикордонників.