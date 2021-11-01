На те, що вони добре підготувалися до плавання, вказувала сухість їхнього одягу. Після переправи через річку вони перевдягнулися у вбрання, які мали в пакетах

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Мають хорошу фізичну форму

Затримали нелегалів прикордонники Білгород-Дністровського загону. Вони встановили, що "шукачі кращої долі" завернули свої речі в поліетиленові пакети, які щільно зав'язали.



Мокрі речі цієї пари / Фото Держприкордонслужби

Слід зазначити, що в затриманих, ймовірно, досить хороша фізична форма. Адже вони змогли переплисти річку в місці, де її ширина сягає майже 70 метрів, а глибина – подекуди навіть 20 метрів. Важливо й те, що в цей день температура була приблизно 10 градусів.

Затримані не мали з собою жодних документів, які засвідчували особу. Вони заявили службовцям, що живуть у Придністровському регіон Молдови без громадянства. Наразі намагаються встановити, яка була мета мандрівки цього подружжя.

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