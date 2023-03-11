На Одещині жінка впала у палаюче сміття і загинула

На Одещині 10 березня внаслідок пожежі загинула жінка. Вона впала у палаюче сміття на своєму подвір'ї.

У ДСНС розповіли, що за минулу добу надзвичайних ситуацій не виникло. Загалом було 30 пожеж, з яких 6 трапилися в Одесі, а 24 – в області. 20 виїздів рятувальники здійснили через займання сухої рослинності на загальній площі 8,096 гектара.

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Жінка впала у палаюче сміття

Рятувальникам об 11:53 надійшло повідомлення про пожежу в місті Кілія Ізмаїльського району. На вулиці Українській зайнялася суха трава та сміття. Пожежа виникла на території приватного домоволодіння.

О 12:19 рятувальникам вдалося загасити вогонь на площі 300 квадратних метрів. Проте, на жаль, внаслідок пожежі загинула власниця будинку 1943 року народження.

Причину пожежі наразі встановлюють. Від ДСНС залучили:

2 одиниці техніки;

6 вогнеборців.

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Чоловік загинув через займання матраца

У селі Демидівка Подільського району 10 березня також сталася пожежа. На вулиці Степовій близько 8:00 виникло займання матраца та постільних речей в кімнаті приватного житлового будинку.

Повідомлення про пожежу надійшло від чергового поліції о 15:16. Пожежа ліквідована самозатуханням на площі 2 квадратних метри.

Внаслідок інциденту загинув господар 1978 року народження. Причина пожежі – необережність під час паління. Підрозділи ДСНС не викликались.

В Одесі горів готель

Зранку 4 березня в Одесі трапилася пожежа на території 3-х поверхового мініготелю по вулиці Садиківська. Повідомлення до рятувальників поступило близько 6 ранку.

Як з'ясували по приїзду співробітники ДСНС, займання охопило частково другий та третій поверхи, а також дах будівлі. Його причиною, ймовірно, був аварійний режим роботи електромережі.

Загалом площа пожежі сягнула близько 200 метрів квадратних, тож до її ліквідації залучили 10 одиниць техніки та 43 вогнеборців. Їм знадобилося близько години, щоб приборкати вогонь.

На жаль, внаслідок пожежі постраждав чоловік 1997 року народження. Його в стані середньої тяжкості, з опіками верхніх кінцівок госпіталізували до медичного закладу.