На Одещині жінка збила собаку і хотіла сховатися: очевидці жорстоко покарали її

На вулиці Кіченка в Кілії водійка в'їхала у вагітну собаку. Опісля вона намагалася сховатися. Очевидці затримали жінку й побили її.

На відео з телеграмів видно, як жінки лають і б'ють водійку. У мережі кажуть, що на місце викликали поліцію, яка склала протокол.

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Очевидці вчинили самосуд

На Одещині жінка на авто збила вагітну собаку. Після ДТП вона покинула пса й поїхала далі і намагалась сховатися. Проте жінці не вдалося втекти далеко. Їй завадили це зробити очевидці, які почали кричали услід.



У Кілії жінка збила вагітну собаку і хотіла втекти / Фото з телеграму "Х**вая Одесса"

Водійка зупинилася і вийшла з авто, але на зауваження місцевих відповіла агресивно. Люди обурились і вирішили її провчити. Двоє жінок накинулися на винуватицю і били її. Інші свідки підбурювали їх і знімали це на відео.

Як очевидці били водійку: відео з телеграму "Одеса INFO"