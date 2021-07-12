Рибалка зник 9 липня. Чоловіка знайшли через 2 дні – 11 числа. Його тіло вже витягнули на берег.

Актуально У Дніпрі пара орендувала катамаран і не повернулася: їх відшукали рятувальники

Шукали 3 дні

10 липня рятувальникам вдалося обстежити 12 300 метрів квадратних дна та 18,5 кілометра берегової лінії.

Потонув у Дністрі Знайшли рибалку 11 липня 2021 Новини Одещини
Працівники ДСНС шукали тіло 3 дні / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини

З дня зникнення працівники ДСНС Одещини обстежили 17 800 метрів квадратних дна та 31,5 кілометра берегової лінії. Чоловікові було 32 роки.

Знайшли тіло рибалки Дністер 11 липня 2021. ДСНС Одещини Новини Одеси
Рибалка зник 9 липня на Дністрі / Фото з фейсбуку ДСНС Одещини

Нещасні випадки на водоймах