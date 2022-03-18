На Одещині зрадник передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України
Джерело:Нацполіція
Кіберполіція на Одещині викрила зрадника, який передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України. Всі координати чоловік відправляв у месенджер.
Зрадником виявився 31-річний житель снлища міського типу Сергіївка.
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Він налагодив "співпрацю" з військовими-злочинцями Росії. Чоловік передавав їм інформацію про місцеперебування різних стратегічних об’єктів в Україні.
У його помешканні правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На цій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності, зокрема:
- скриншоти,
- фото об’єктів військової інфраструктури,
- відповідне листування з окупантами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею №110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Надалі розслідування здійснюватиме Управління СБУ в Одеській області.Увага! Якщо вам надходять пропозиції співпраці на користь окупанта, негайно повідомляйте про це правоохоронні органи.
До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру.
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